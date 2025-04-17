Зубная паста Президент орто (Toothpaste President ortho)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,80
Экономия при брони: -9,95 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
157,66
Экономия при брони: -5,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
157,53
Экономия при брони: -5,39 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
160,18
Экономия при брони: -8,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
162,03
Экономия при брони: -9,89 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
160,30
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
183,11
Экономия при брони: -8,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
157,95
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
159,03
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
185,03
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
182,30
Экономия при брони: -7,28 грн
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Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
220,41
Экономия при брони: -10,56 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
162,62
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
186,89
Экономия при брони: -11,87 грн
Аптека копейка
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Закроется через 9 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
161,26
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
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Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
161,16
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
159,66
Экономия при брони: -7,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
222,50
Экономия при брони: -12,65 грн
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Бровары, ул. Киевская, 294/1
114.7 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
224,21
Экономия при брони: -14,36 грн