Семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 28 Всего: упаковка (1) 38,41 грн Забронировать

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Першотравенск, ул. Шахтерской Славы, 22 Всего: упаковка (2) 40,39 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Першотравенск, ул. Независимости, 3 Всего: упаковка (1) 40,39 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Красноград, м-н 3-й, 31 Всего: упаковка (1) 40,33 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Харьков, просп. Юбилейный, 94-А Всего: упаковка (1) 40,39 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Харьков, ул. Героев Труда, 17 Всего: упаковка (3) 40,39 грн Забронировать