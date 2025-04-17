Винница (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
444,88
Экономия при брони: -28,97 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
418,90
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
427,60
Экономия при брони: -37,50 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
445,50
Экономия при брони: -29,59 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
432,55
Экономия при брони: -16,64 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
398,79
Экономия при брони: -8,69 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
433,63
Экономия при брони: -17,72 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
427,60
Экономия при брони: -37,50 грн
Аптека оптовых цен
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
418,90
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
446,59
Экономия при брони: -30,68 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
418,90
Экономия при брони: -28,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг