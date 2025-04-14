Харьков (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
432,49
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
453,09
Экономия при брони: -29,62 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
418,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
444,63
Экономия при брони: -28,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
499,09
Экономия при брони: -24,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
443,20
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
418,90
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Миотил таблетки 8 мг блистер №14
Фармацевтическая Компания Фармберг