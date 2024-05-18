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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 25 мг блистер, №14 - Запорожье (81469) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
131,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
135,60
Экономия: -6,57 грн
129,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
142,69
Экономия: -11,95 грн
130,74 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
136,50
Экономия: -11,69 грн
124,81 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
131,90 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
139,25 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
131,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
133,99
Экономия: -9,18 грн
124,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
140,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
145,28
Экономия: -14,25 грн
131,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
131,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
131,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
131,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
140,30
Экономия: -14,90 грн
125,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 25 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
131,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
131,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
137,93
Экономия: -7,42 грн
130,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
146,57
Экономия: -14,15 грн
132,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
131,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (167)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
131,90 грн