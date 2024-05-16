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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 25 мг блистер, №14 - Харьков (81469) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
122,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
137,23
Экономия: -16,17 грн
121,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
140,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
145,46
Экономия: -18,08 грн
127,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
137,94 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
140,31 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
132,50
Экономия: -7,69 грн
124,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
142,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
144,49
Экономия: -13,12 грн
131,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
140,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
141,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
139,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
140,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
147,01
Экономия: -15,82 грн
131,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
141,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
134,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
130,50
Экономия: -5,69 грн
124,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
141,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (4)
135,51 грн