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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 25 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (81469) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
148,71
Экономия: -17,97 грн
130,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
133,47
Экономия: -5,27 грн
128,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
137,93
Экономия: -7,34 грн
130,59 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
134,99
Экономия: -10,17 грн
124,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
132,86
Экономия: -8,13 грн
124,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (233)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
126,50
Экономия: -1,68 грн
124,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
145,05
Экономия: -18,08 грн
126,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
122,66 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
136,90
Экономия: -11,60 грн
125,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
146,74
Экономия: -19,15 грн
127,59 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
145,33
Экономия: -15,21 грн
130,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (233)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
132,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
143,25
Экономия: -14,97 грн
128,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
149,07
Экономия: -18,95 грн
130,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (233)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
148,30
Экономия: -17,72 грн
130,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
132,77
Экономия: -7,85 грн
124,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
119,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
144,58
Экономия: -19,66 грн
124,92 грн