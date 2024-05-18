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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 100 мг флакон, №30 - Запорожье (74023) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
339,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
381,17
Экономия: -40,53 грн
340,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
339,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
357,94
Экономия: -29,94 грн
328,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
339,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
342,99
Экономия: -20,30 грн
322,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
359,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
339,19
Экономия: -14,89 грн
324,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
361,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
339,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
338,68
Экономия: -14,40 грн
324,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
366,63
Экономия: -25,99 грн
340,64 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 25 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
339,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
339,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
362,37
Экономия: -18,47 грн
343,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
355,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
336,96
Экономия: -12,68 грн
324,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
339,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
339,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
339,10 грн