Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВБЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВСелективные блокаторы бета-адренорецепторовМетопрололБеталок ЗОКЦены в аптеках

Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 100 мг флакон, №30 - Харьков (74023) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
340,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
340,70 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
365,87 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
360,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
360,26 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
340,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
349,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
340,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
349,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
367,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
378,02
Экономия: -39,00 грн
339,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
362,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
362,09 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
332,99
Экономия: -10,35 грн
322,64 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (3)
363,71 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (5)
364,63 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
350,44 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
361,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
382,41
Экономия: -35,46 грн
346,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
340,70 грн