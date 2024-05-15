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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 100 мг флакон, №30 - Днепр (Днепропетровск) (74023) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
383,35
Экономия: -43,51 грн
339,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
373,75
Экономия: -34,73 грн
339,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
381,27
Экономия: -41,63 грн
339,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
319,80
Экономия: -11,71 грн
308,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
385,27
Экономия: -38,38 грн
346,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
340,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
316,80
Экономия: -13,44 грн
303,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
340,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
347,10
Экономия: -17,50 грн
329,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
369,46
Экономия: -30,44 грн
339,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
342,82
Экономия: -18,52 грн
324,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
346,94
Экономия: -22,64 грн
324,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
340,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
340,70 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
355,44
Экономия: -22,54 грн
332,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
340,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
320,97
Экономия: -14,35 грн
306,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
340,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
367,90
Экономия: -27,26 грн
340,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
357,80
Экономия: -34,30 грн
323,50 грн