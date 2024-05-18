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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 50 мг флакон, №30 - Запорожье (2011) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
237,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
258,19
Экономия: -24,71 грн
233,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
253,77
Экономия: -20,04 грн
233,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
234,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
242,99
Экономия: -18,22 грн
224,77 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
251,10
Экономия: -25,10 грн
226,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
237,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
237,99
Экономия: -13,22 грн
224,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
241,50
Экономия: -10,60 грн
230,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
251,85 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
237,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
236,97
Экономия: -14,30 грн
222,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
256,50
Экономия: -22,65 грн
233,85 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
252,60
Экономия: -26,10 грн
226,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 25 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
237,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
267,16
Экономия: -33,18 грн
233,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
249,74
Экономия: -15,99 грн
233,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
263,84
Экономия: -27,52 грн
236,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
237,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
237,40 грн