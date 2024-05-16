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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 50 мг флакон, №30 - Харьков (2011) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
219,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
266,13
Экономия: -34,84 грн
231,29 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
254,09 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
251,95
Экономия: -14,75 грн
237,20 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
251,47 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
253,16 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
238,50 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
228,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
238,50 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
243,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
240,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
253,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
238,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
251,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
261,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
261,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
255,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
232,99
Экономия: -8,22 грн
224,77 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
254,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
263,60
Экономия: -37,00 грн
226,60 грн