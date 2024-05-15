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Беталок ЗОК таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с замедленным высв. 50 мг флакон, №30 - Днепр (Днепропетровск) (2011) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
268,41
Экономия: -31,75 грн
236,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
261,32
Экономия: -24,66 грн
236,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
260,63
Экономия: -24,12 грн
236,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
253,34 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
240,99
Экономия: -16,35 грн
224,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
252,23
Экономия: -25,23 грн
227,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
238,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
236,99
Экономия: -12,35 грн
224,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
254,29
Экономия: -28,52 грн
225,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
219,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
246,50
Экономия: -20,00 грн
226,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
262,87
Экономия: -32,13 грн
230,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
259,65
Экономия: -28,91 грн
230,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
264,17
Экономия: -32,32 грн
231,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
219,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
248,09
Экономия: -16,19 грн
231,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
268,33
Экономия: -35,38 грн
232,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
238,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
268,95
Экономия: -32,26 грн
236,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
256,02
Экономия: -25,28 грн
230,74 грн