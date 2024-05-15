Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаSVR ЦИКАВИТ ПЛЮС КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИЦены в аптеках

SVR ЦИКАВИТ ПЛЮС КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ 40 мл - Харьков (871754) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
387,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
494,65
Экономия: -53,04 грн
441,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
486,09
Экономия: -36,15 грн
449,94 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
490,95
Экономия: -86,84 грн
404,11 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
444,00
Экономия: -71,00 грн
373,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
429,00
Экономия: -56,00 грн
373,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
429,00
Экономия: -56,00 грн
373,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
460,07
Экономия: -50,37 грн
409,70 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Будь здоров
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
457,59 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн