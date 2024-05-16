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RILASTIL DAILY CARE ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 200 мл для нормальной и чувствительной кожи - Львов (868940) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
497,12
Экономия: -78,71 грн
418,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
484,57
Экономия: -64,30 грн
420,27 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
528,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
484,75
Экономия: -39,38 грн
445,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (2)
528,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
522,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
525,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
528,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
525,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
525,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
528,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
525,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
483,12
Экономия: -77,26 грн
405,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
523,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
436,78
Экономия: -47,19 грн
389,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
490,93
Экономия: -72,52 грн
418,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (4)
527,94 грн