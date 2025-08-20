Киев
Инестин (Inestin)

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
657,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
553,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
690,82
Экономия при брони: -137,19 грн
553,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
754,52
Экономия при брони: -161,11 грн
593,41 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
579,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
698,90
Экономия при брони: -75,60 грн
623,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
776,29
Экономия при брони: -159,46 грн
616,83 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
708,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
571,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
337,74
Экономия при брони: -58,53 грн
279,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
697,75
Экономия при брони: -81,17 грн
616,58 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
634,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
535,30 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
594,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
672,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
627,30 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
628,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
588,90 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
589,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
688,60
Экономия при брони: -86,48 грн
602,12 грн
