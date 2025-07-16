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Инестин (Inestin)
Инестин (Inestin)
Днепр
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Доступно в 185 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
641,93
Экономия при брони:
-108,60 грн
533,33
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
327,31
Экономия при брони:
-60,65 грн
266,67
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
321,64
Экономия при брони:
-13,29 грн
308,35
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
672,30
грн
Забрать 17.07 после 13:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
644,72
Экономия при брони:
-111,66 грн
533,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
645,83
Экономия при брони:
-27,88 грн
617,95
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
344,05
Экономия при брони:
-24,10 грн
319,95
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
325,30
Экономия при брони:
-58,77 грн
266,53
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
542,03
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
665,74
Экономия при брони:
-132,68 грн
533,06
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
647,20
Экономия при брони:
-102,46 грн
544,74
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
668,13
Экономия при брони:
-134,90 грн
533,23
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
651,05
Экономия при брони:
-117,82 грн
533,23
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
651,41
Экономия при брони:
-116,96 грн
534,45
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
647,51
Экономия при брони:
-102,77 грн
544,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
672,30
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Не болей
Открыто
Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
654,57
Экономия при брони:
-35,96 грн
618,61
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
640,87
Экономия при брони:
-22,55 грн
618,32
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
648,87
Экономия при брони:
-45,26 грн
603,61
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Инестин таблетки №20
Фармацевтическая компания Фармберг
652,65
Экономия при брони:
-39,39 грн
613,26
грн
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