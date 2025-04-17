Девакс сквален (Dewax squalene)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
207,24
Экономия при брони: -23,38 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
210,62
Экономия при брони: -30,33 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
209,20
Экономия при брони: -28,91 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
210,92
Экономия при брони: -30,63 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
207,06
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
204,79
Экономия при брони: -25,17 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
212,10
Экономия при брони: -39,70 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
179,00
Экономия при брони: -8,95 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
207,22
Экономия при брони: -11,13 грн