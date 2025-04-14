Девакс сквален (Dewax squalene)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
208,56
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
215,05
Экономия при брони: -12,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
209,38
Экономия при брони: -22,92 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
210,51
Экономия при брони: -28,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Девакс Сквален Средство гигиеническое для ухода за ушами капли ушные флакон 10 мл №1
Георг Биосистемы
203,50 грн