Йод (Iodum)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
128.5 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,54
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 44
129.2 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,54
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
132.3 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
24,22
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 305
236.3 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,54
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 77/1
236.9 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,54
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
427.4 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
24,22
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
779.7 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
24,22
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
809.1 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,54
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 110
812.5 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
21,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 10
880.7 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
24,22
грн
Забронировать
