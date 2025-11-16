Киев
О товаре
Цены
Йод (Iodum)
Йод (Iodum)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
23,82
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 77/1
235.6 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 305
236.3 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
307.5 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
23,82
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 44
312.8 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
564.5 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
23,82
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 110
653.5 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
21,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 10
676.6 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
23,82
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню