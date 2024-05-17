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Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл, №1 - Львов (843246) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
309,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
359,11
Экономия: -33,62 грн
325,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
352,72
Экономия: -27,10 грн
325,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (2)
325,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (5)
357,16
Экономия: -31,40 грн
325,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
367,07
Экономия: -39,70 грн
327,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
327,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
358,65
Экономия: -34,31 грн
324,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
340,94
Экономия: -18,29 грн
322,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (2)
327,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
327,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
361,99
Экономия: -46,69 грн
315,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
388,05
Экономия: -61,44 грн
326,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
339,96
Экономия: -14,68 грн
325,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
359,01
Экономия: -33,52 грн
325,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
372,00
Экономия: -45,08 грн
326,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
345,60
Экономия: -44,09 грн
301,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 107
Всего: упаковка (1)
325,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
351,90
Экономия: -24,34 грн
327,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
353,34
Экономия: -27,75 грн
325,59 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом