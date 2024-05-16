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Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл, №1 - Харьков (843246) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
365,96
Экономия: -41,25 грн
324,71 грн
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
391,78
Экономия: -67,37 грн
324,41 грн
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
383,49
Экономия: -57,02 грн
326,47 грн
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Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
355,69
Экономия: -30,93 грн
324,76 грн
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Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
393,94
Экономия: -67,53 грн
326,41 грн
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Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
359,23
Экономия: -33,67 грн
325,56 грн
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Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
366,07
Экономия: -40,58 грн
325,49 грн
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
353,03
Экономия: -27,92 грн
325,11 грн
Аптека24
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
371,00 грн
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
373,01
Экономия: -47,85 грн
325,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
360,56
Экономия: -35,64 грн
324,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
361,22
Экономия: -35,73 грн
325,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
370,85
Экономия: -46,31 грн
324,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
390,25
Экономия: -65,84 грн
324,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (2)
365,04
Экономия: -40,39 грн
324,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
362,56
Экономия: -37,40 грн
325,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
367,92
Экономия: -42,56 грн
325,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
369,32
Экономия: -42,56 грн
326,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
375,81
Экономия: -51,14 грн
324,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (3)
350,61
Экономия: -30,61 грн
320,00 грн