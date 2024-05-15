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Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (843246) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
380,27
Экономия: -53,77 грн
326,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
371,39
Экономия: -51,52 грн
319,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
359,01
Экономия: -39,07 грн
319,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
368,93
Экономия: -43,66 грн
325,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
364,69
Экономия: -39,47 грн
325,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
361,60
Экономия: -34,72 грн
326,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
370,46
Экономия: -50,53 грн
319,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
360,89
Экономия: -34,09 грн
326,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
354,59
Экономия: -27,12 грн
327,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
371,18
Экономия: -24,27 грн
346,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
354,48
Экономия: -28,86 грн
325,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (3)
374,99
Экономия: -59,69 грн
315,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
363,85
Экономия: -38,09 грн
325,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
358,44
Экономия: -25,15 грн
333,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
369,56
Экономия: -44,38 грн
325,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (2)
346,27
Экономия: -20,68 грн
325,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
365,74
Экономия: -38,61 грн
327,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
346,38
Экономия: -22,26 грн
324,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
384,08
Экономия: -59,07 грн
325,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
356,47
Экономия: -35,07 грн
321,40 грн