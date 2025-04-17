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Цефтриаксон (Ceftriaxone)
Цефтриаксон (Ceftriaxone)
Винница
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D.s.
Закрыто
Открывается через 44 мин
Красилов, ул. Центральная, 33
119.5 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,30
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 44 мин
Красилов, ул. Центральная, 32
119.7 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
грн
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Вета
Закрыто
Открывается через 44 мин
Семиполки, шоссе Остерское, 32
240.6 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,30
грн
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Аптека
Сошников, ул. Иванова, 6
212.6 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
214.9 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Борисполь, ул. Шевченко, 4
215.9 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Мирное, ул. Центральная, 21
219.2 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 137
231.2 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 17:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
555.0 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается через 44 мин
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
579.9 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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