Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Цефтриаксон (Ceftriaxone)
Цефтриаксон (Ceftriaxone)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
385.2 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,30
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Центральная, 32
665.9 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Центральная, 33
665.9 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,30
грн
Забронировать
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
39.0 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
41.9 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
379.0 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
379.5 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню