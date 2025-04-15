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Цефтриаксон (Ceftriaxone)
Цефтриаксон (Ceftriaxone)
Днепр
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Закрыто
Открывается в 08:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
383.7 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,30
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Центральная, 33
596.7 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,30
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Центральная, 32
596.8 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
грн
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Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
155.2 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
175.4 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 137
311.3 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Сошников, ул. Иванова, 6
332.9 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Мирное, ул. Центральная, 21
334.3 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
358.1 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
358.2 км
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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