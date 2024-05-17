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Азитромицин-Виста порошок для раствора для инфузий 500 мг флакон, №1 - Запорожье (778738) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (5)
448,12
Экономия: -52,27 грн
395,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
432,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (2)
373,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
432,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (4)
447,26 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом