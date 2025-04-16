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Алкозеро (Alkozero)
Алкозеро (Alkozero)
Николаев
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Южное, просп. Мира, 13/5
75.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
76.0 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
96.4 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Иличанка, ул. Школьная, 43
97.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
98.0 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.2 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
98.2 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
98.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
98.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
98.6 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 15 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 77
98.9 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
98,60
грн
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