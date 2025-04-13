Киев
Алкозеро (Alkozero)

Алкозеро (Alkozero)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Житомирлики
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
132.9 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 116
159.4 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Житомирлики
Открыто
Закроется в 19:00
Пулины, ул. Независимости, 6-А
159.5 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
169.9 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
190.7 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Корец, пл. Киевская, 11
237.6 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Карпиловка, ул. Жежука, 1-Б
246.0 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
246.3 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
247.3 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
249.1 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Рокитное, ул. Партизанская, 11
249.2 км
Alcozero порошок для перорального применения саше №2
Бобокало Сергей Викторович
110,00 грн
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