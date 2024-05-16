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Alcozero порошок для перорального применения саше, №2 - Киев (733434) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 7-В
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Галафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (5)
80,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (1)
80,00 грн