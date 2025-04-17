Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2775,08
Экономия при брони: -138,33 грн
2636,75 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2814,87
Экономия при брони: -140,31 грн
2674,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2630,95
Экономия при брони: -171,31 грн
2459,64 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2850,20
Экономия при брони: -185,59 грн
2664,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2708,29
Экономия при брони: -159,10 грн
2549,19 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2811,67
Экономия при брони: -165,17 грн
2646,50 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2480,58 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2550,04 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2556,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2722,05
Экономия при брони: -180,82 грн
2541,23 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2847,82
Экономия при брони: -189,18 грн
2658,64 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2668,90 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2682,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
1323,43
Экономия при брони: -56,90 грн
1266,54 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2850,86
Экономия при брони: -122,57 грн
2728,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2713,89
Экономия при брони: -133,06 грн
2580,83 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2827,10
Экономия при брони: -138,61 грн
2688,49 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
3071,95
Экономия при брони: -150,62 грн
2921,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2857,43
Экономия при брони: -192,82 грн
2664,61 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
1513,01
Экономия при брони: -102,09 грн
1410,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
1389,73
Экономия при брони: -53,45 грн
1336,29 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2804,31
Экономия при брони: -107,86 грн
2696,45 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
1407,33
Экономия при брони: -54,13 грн
1353,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2559,40 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2648,00 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2675,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2669,30
Экономия при брони: -109,90 грн
2559,40 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2778,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2559,40 грн