Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2640,05 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2700,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2445,74 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2505,97 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2543,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2682,70
Экономия при брони: -17,00 грн
2665,70 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
1338,20
Экономия при брони: -4,70 грн
1333,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2687,60
Экономия при брони: -21,90 грн
2665,70 грн
D.s.
Львов, ул. Зеленая, 73
2.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2575,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2686,07 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2669,30
Экономия при брони: -123,20 грн
2546,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2693,80
Экономия при брони: -28,10 грн
2665,70 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2686,50
Экономия при брони: -19,50 грн
2667,00 грн