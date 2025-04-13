Киев (адрес не указан)
Доступно в 309 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2477,18 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2623,70 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2644,96 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2477,18 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2539,46 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2646,86 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
1334,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2560,30
Экономия при брони: -6,20 грн
2554,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2673,60
Экономия при брони: -14,90 грн
2658,70 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2674,70
Экономия при брони: -6,70 грн
2668,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,61
Экономия при брони: -97,74 грн
2572,87 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2732,79
Экономия при брони: -100,02 грн
2632,77 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2745,18
Экономия при брони: -100,47 грн
2644,71 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2483,02 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2608,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2613,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2679,03 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2534,00 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2822,36
Экономия при брони: -129,89 грн
2692,47 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2874,51
Экономия при брони: -132,29 грн
2742,22 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2672,38
Экономия при брони: -125,18 грн
2547,20 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2766,34
Экономия при брони: -129,59 грн
2636,75 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2870,52
Экономия при брони: -134,47 грн
2736,05 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2651,27
Экономия при брони: -112,03 грн
2539,24 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2728,24
Экономия при брони: -165,12 грн
2563,12 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2670,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн