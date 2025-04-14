Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2518,84 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2561,16 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2608,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2608,02 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2701,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2889,97
Экономия при брони: -186,65 грн
2703,32 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2978,36
Экономия при брони: -192,36 грн
2786,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2608,34 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2617,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
H. Lundbeck
2706,06
Экономия при брони: -125,03 грн
2581,03 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2858,37
Экономия при брони: -132,07 грн
2726,30 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2689,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн