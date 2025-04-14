Днепр (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2864,85
Экономия при брони: -188,30 грн
2676,55 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2922,02
Экономия при брони: -124,28 грн
2797,74 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2850,66
Экономия при брони: -164,16 грн
2686,50 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2792,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2838,97
Экономия при брони: -176,35 грн
2662,62 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
1467,22
Экономия при брони: -91,14 грн
1376,09 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
H. Lundbeck
2937,55
Экономия при брони: -201,30 грн
2736,25 грн
Рексалти таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг блистер №28
H. Lundbeck
2980,06
Экономия при брони: -204,21 грн
2775,85 грн