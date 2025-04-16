Калия йодид-125-Дарница (Kalii iodidum-125-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
219,10
Экономия при брони: -30,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
217,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
8.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
218,10
Экономия при брони: -29,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
10.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
22.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
217,30
Экономия при брони: -28,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
45.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Каштановая, 13-А
58.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
62.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
228,00
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
62.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
214,50
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
62.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
228,00
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
65.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
214,50
Экономия при брони: -25,60 грн