Калия йодид-125-Дарница (Kalii iodidum-125-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -32,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
218,10
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
211,20
Экономия при брони: -23,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
218,10
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
218,10
Экономия при брони: -30,10 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 62
4.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -32,10 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -32,10 грн