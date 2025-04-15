Калия йодид-125-Дарница (Kalii iodidum-125-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -29,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
218,10
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
212,10
Экономия при брони: -21,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
222,20
Экономия при брони: -31,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
213,60
Экономия при брони: -22,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
216,30
Экономия при брони: -25,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -29,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -29,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -29,00 грн