Калия йодид-125-Дарница (Kalii iodidum-125-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
214,50
Экономия при брони: -25,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
215,50
Экономия при брони: -26,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
214,50
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 6
15.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
216,00
Экономия при брони: -27,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 93-А
20.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница