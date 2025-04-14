Калия йодид-125-Дарница (Kalii iodidum-125-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
8.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
228,00
Экономия при брони: -25,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
8.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Днепровская, 148-Г
23.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
23.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
24.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
35.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
218,30
Экономия при брони: -29,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
47.8 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
51.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 1/2, 46
65.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 4-й, 5
66.1 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
73.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
220,10
Экономия при брони: -31,20 грн