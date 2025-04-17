Калия йодид-125-Дарница (Kalii iodidum-125-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
225,30
Экономия при брони: -39,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
228,00
Экономия при брони: -42,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
216,30
Экономия при брони: -30,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
219,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
Бажаемо здоровья
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Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница
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Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
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Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
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Дарница
Бажаемо здоровья
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48.5 км
Калия йодид-125-Дарница таблетки 125 мг блистер №10
Дарница