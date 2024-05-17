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Byphasse крем для рук 150 мл увлажняющий с мочевиной - Одесса (910064) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (2)
220,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
208,94
Экономия: -2,59 грн
206,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
208,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
Всего: упаковка (1)
206,00
Экономия: -0,17 грн
205,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Глыбокая, ул. Шевченко Тараса, 2-А
Всего: упаковка (1)
206,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
207,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
236,26
Экономия: -0,16 грн
236,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
237,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: упаковка (1)
207,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 63
Всего: упаковка (1)
207,72
Экономия: -0,80 грн
206,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
236,37
Экономия: -2,63 грн
233,74 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Берегомет, ул. Центральная, 95
Всего: упаковка (1)
207,36
Экономия: -0,42 грн
206,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
237,19
Экономия: -3,80 грн
233,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
206,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Путила, ул. Украинская, 75-Б
Всего: упаковка (1)
207,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Вижница, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (2)
236,91
Экономия: -1,67 грн
235,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 13
Всего: упаковка (1)
236,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Гончара, 7
Всего: упаковка (1)
235,15
Экономия: -0,34 грн
234,81 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
208,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
237,03
Экономия: -3,65 грн
233,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
Всего: упаковка (1)
235,28
Экономия: -1,50 грн
233,78 грн