Кардонат Макс (Cardonat Max)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
544,00
Экономия при брони: -94,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
529,85
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
483,95
Экономия при брони: -14,46 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -85,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
506,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
506,00
Экономия при брони: -89,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,90
Экономия при брони: -56,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
521,50
Экономия при брони: -23,05 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -85,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
529,30
Экономия при брони: -60,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
541,47
Экономия при брони: -65,99 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,67
Экономия при брони: -82,85 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
523,40
Экономия при брони: -94,82 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
520,85
Экономия при брони: -95,62 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
534,70
Экономия при брони: -83,79 грн