Киев
Кардонат Макс (Cardonat Max)

Кардонат Макс (Cardonat Max)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
538,17
Экономия при брони: -72,31 грн
465,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
416,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
543,30
Экономия при брони: -59,80 грн
483,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
518,60
Экономия при брони: -80,57 грн
438,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
415,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -73,10 грн
483,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
438,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
444,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
543,30
Экономия при брони: -59,80 грн
483,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
548,60
Экономия при брони: -65,10 грн
483,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
543,51
Экономия при брони: -85,35 грн
458,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
417,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
531,20
Экономия при брони: -93,17 грн
438,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
448,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -73,10 грн
483,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,00
Экономия при брони: -46,50 грн
483,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,68
Экономия при брони: -64,06 грн
466,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,73
Экономия при брони: -80,61 грн
447,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -73,10 грн
483,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
528,70
Экономия при брони: -74,93 грн
453,77 грн
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