Кардонат Макс (Cardonat Max)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
538,17
Экономия при брони: -72,31 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
543,30
Экономия при брони: -59,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
518,60
Экономия при брони: -80,57 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -73,10 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
543,30
Экономия при брони: -59,80 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
548,60
Экономия при брони: -65,10 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
543,51
Экономия при брони: -85,35 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
531,20
Экономия при брони: -93,17 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -73,10 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,00
Экономия при брони: -46,50 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,68
Экономия при брони: -64,06 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,73
Экономия при брони: -80,61 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -73,10 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
528,70
Экономия при брони: -74,93 грн