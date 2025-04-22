Кардонат Макс (Cardonat Max)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
529,25
Экономия при брони: -66,87 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
534,25
Экономия при брони: -36,18 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
551,30
Экономия при брони: -104,65 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -81,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,20
Экономия при брони: -67,02 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
557,20
Экономия при брони: -86,83 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -81,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,90
Экономия при брони: -71,09 грн