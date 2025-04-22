Киев
Кардонат Макс (Cardonat Max)

Кардонат Макс (Cardonat Max)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 259 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
444,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
448,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
433,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
529,25
Экономия при брони: -66,87 грн
462,38 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
536,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
536,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
496,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
534,25
Экономия при брони: -36,18 грн
498,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
551,30
Экономия при брони: -104,65 грн
446,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
475,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -81,10 грн
475,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
423,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
444,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
472,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,20
Экономия при брони: -67,02 грн
460,18 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
460,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
557,20
Экономия при брони: -86,83 грн
470,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -81,10 грн
475,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,90
Экономия при брони: -71,09 грн
459,81 грн
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