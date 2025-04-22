Кардонат Макс (Cardonat Max)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
544,10
Экономия при брони: -70,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
521,30
Экономия при брони: -52,14 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
538,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
532,70
Экономия при брони: -99,93 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
533,10
Экономия при брони: -100,33 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -82,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -82,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,50
Экономия при брони: -82,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,67
Экономия при брони: -72,19 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
520,45
Экономия при брони: -61,85 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -82,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
520,50
Экономия при брони: -77,83 грн