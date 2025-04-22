Кардонат Макс (Cardonat Max)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
542,10
Экономия при брони: -64,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -79,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
520,50
Экономия при брони: -43,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
528,80
Экономия при брони: -90,72 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
528,85
Экономия при брони: -78,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -79,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
528,50
Экономия при брони: -51,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -79,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -79,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,20
Экономия при брони: -52,80 грн