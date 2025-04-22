Кардонат Макс (Cardonat Max)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 750 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -70,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,30
Экономия при брони: -98,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
610,80
Экономия при брони: -158,03 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
542,70
Экономия при брони: -79,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -70,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина