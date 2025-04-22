Киев
Кардонат Макс (Cardonat Max)

Кардонат Макс (Cardonat Max)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 750 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
410,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
431,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
422,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
440,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
422,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -70,50 грн
486,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -70,50 грн
486,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
444,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
411,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
527,30
Экономия при брони: -98,59 грн
428,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
410,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
452,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
610,80
Экономия при брони: -158,03 грн
452,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
452,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
440,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
542,70
Экономия при брони: -79,42 грн
463,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -70,50 грн
486,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
444,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
440,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
440,00 грн
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