Кардонат Макс (Cardonat Max)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -83,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
516,95
Экономия при брони: -78,89 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
506,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
534,25
Экономия при брони: -64,95 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
517,80
Экономия при брони: -79,55 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
530,30
Экономия при брони: -110,31 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
522,35
Экономия при брони: -102,74 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
556,60
Экономия при брони: -83,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
535,40 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
544,10
Экономия при брони: -70,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кардонат Макс капсулы №20
Сперко Украина
517,15
Экономия при брони: -47,59 грн